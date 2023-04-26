إحالة حارس عقار للجنايات بتهمة هتك عرض طفل بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بإحالة حارس عقار متهم بهتك عرض طفل في الطالبية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمته طبقا لمواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد اتهام حارس عقار "غفير" يدعى "أحمد.ا" بهتك عرض طفل بمنطقة الطالبية، وعقب تقنين الإجراءات وإصدار ابن النيابة العامة نجحت قوة من مباحث القسم بضبط المتهم، وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في القضية.

واصدرت النيابة وقتها قرارًا بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 17195 لسنة 2022 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 6016 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم عندما ظفر بالمجني عليه أسفل أحد الكباري بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، حتي جذبه عنوة، وحسر عنه ملابسه كاشفا عورته، واعتدى جنسيًا على الطفل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في القضية والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.