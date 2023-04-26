جامعة بني سويف تقدم الشكر للمشاركين في البعثة المصرية لبطولة العالم للسلاح ببلغاريا

قدم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 220، الشكر والتقدير إلى الدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات والرياضات الفردية بكلية التربية الرياضية، والمدير الإداري للمنتخبات بالاتحاد المصري للسلاح، والدكتورة غادة عاطف المدرس بقسم المنازلات وأخصائية التأهيل للشابات بالاتحاد، على مشاركتهم في عضوية البعثة المصرية لبطولة العالم للسلاح والتي استضافتها مدينة بلوفديف البلغارية خلال الفترة من 1 حتى 9 أبريل الجاري.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بمشاركة أعضاء هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية كأعضاء في البعثة المصرية، مشيداً بالمستوى الذي ظهر به أبناء مصر المشاركين في البطولة التي استضافتها دولة بلغاريا، والذي توج باحتلال البعثة المصرية المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة العالم، وحقق خلالها المنتخب الوطني 5 ميداليات "2 ذهبية – 1 فضية - 2 برونز"، عن طريق الأسلحة الثلاث شيش - سيف - سيف مبارزة.

من جانبهم، وجه الدكتور أيمن غنيم، والدكتورة غادة عاطف عضوا عضو البعثة المصرية، الشكر والتقدير لرئيس الجامعة عرفاناً بمساندته لهما، وتوفير كافة أوجه الدعم وتذليله كافة الصعوبات حتى يتسنى لهما التفرغ لرفع اسم مصر عالياً.