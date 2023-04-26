ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2520 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تجدد مخاوف تعرض الاقتصاد لركود تضخمي، وصدور بيانات سلبية بالاقتصاد الأمريكي، كما يترقب المستثمرين، اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو المقبل.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2520 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 1999 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2880 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2160 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1680 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20160 جنيهًا.

ولفت، إمبابي، إلى أن أسعار الذهب شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2500 جنيه، وتراجع لمستوى 2470 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2500 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1988 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا.