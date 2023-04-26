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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 297 ألف مواطن بالبحيرة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة الرئاسية
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أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الكشف على 297 ألف مواطن من المستهدفين بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ضمن فاعليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي تهدف إلي "الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي" من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس حققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

 

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