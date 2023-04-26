الكيلاني: افتتاح مشروعين ثقافيين خلال احتفالية عيد تحرير سيناء

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني عن افتتاح مشروعين ثقافيين، يُضافان إلى سلسلة المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بشمال سيناء، وهما المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة الطفل بضاحية السلام، وذلك بهدف تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، وإفساح المجال إزاء اكتشاف ورعاية ودعم وصقل قدرات الموهوبين، وتكثيف المشروعات والفعاليات المُقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية".

يأتي ذلك الافتتاح خلال الاحتفال بأعياد تحرير سيناء، الذي تقدم خلاله الهيئة العامة لقصور الثقافة عرضًا لأوبريت يُشارك فيه 7 فرق للفنون الشعبية بالهيئة، بالإضافة إلى "فرقة العريش"، وذلك بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، مساء اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، بقصر ثقافة العريش، حيث يُجسد الأوبريت أنماطًا متنوعة من الفنون الشعبية التي تعكس أهم الموروثات الثقافية التي تتسم بها مجموعة من المحافظات المصرية، وهي أسوان، الشرقية، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الإسكندرية".