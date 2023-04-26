18 مايو.. انطلاق المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك "أفروبلاست"

ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة المهندس خالد أبو المكارم معرض أفروبلاست المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة فى الفترة من 18-21 مايو 2023.

وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إن “أفروبلاست ” يعد منصة الأعمال الأكثر فعالية التي تتيح للشركات العارضة سواء كانت من صناع التكنولوجيا أو صناع المنتجات الفرصة للاستفادة من مسارات تصديرية محددة الي أسواق 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث يتخطى المعرض النطاق المحلي إلى النطاق الإقليمي في استهداف الزائرين المتخصصين والمشترين التجاريين منها تايوان – ألمانيا – فرنسا – الإمارات – إيطاليا – السعودية – الصين – كينيا – إثيوبيا.

وأضاف محمد مجيد، أن المعرض ينعقد هذا العام بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية بشأن تحديث هذا القطاع ووضع حلول لمشكلة تدوير وتقليل النفايات البلاستيكية.

يشارك بالمعرض القطاعات الآتية:

(البلاستيك – المطاط - صناعات معالجة وإعادة تدوير البلاستيك – البتروكيماويات - صناعات المنتجات المنزلية) .

ويقدم المجلس خصم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء المجلس بنسبة 50%.

وأوضح مجيد أنه من المقرر المشاركة في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل في معرض سيام بالمغرب وهو متخصص في الأسمدة والمبيدات والمستلزمات الزراعية و الصوب الزراعية ويشارك فيه 16 شركة.

كما يشارك المجلس بمعرض ليبيا بيلت من 22 إلى 25 مايو في طرابلس بليبيا وهذا المعرض يغطي قطاع المنشآت وما يخصها من صناعات ومنتجات مساعدة لها ( الدهانات والعزل والمواسير ) .

يشارك من المجلس 15 شركة ومن قطاع مواد البناء حوالي 6 شركات.