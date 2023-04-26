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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس التحرير
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فضائيات

نسيت إخراج زكاة الفطر فماذا أفعل؟.. علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة
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رد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، على سؤال أحد السيدات المتابعات له، بشأن إخراج زكاة الفطر، عندما سألته إحدى متابعيه قائلة: "أنا امرأة مطلقة ومعي طفل صغير، نسيت إخراج زكاة الفطر.. فماذا أفعل؟".

وقال "جمعة" في مقطع فيديو بثه على حسابه بالفيس بوك: "أخرجيها مع الحُرمة، إذا كان هناك تقصير، أما النسيان المُطلق، فهو مرفوع عن الأمة". 

وتابع: "أنا مخرجتش زكاة الفطر أعمل إيه دلوقتي، أخرجها دلوقتي، وأن من لم يخرج زكاة الفطر عليه إثم وحُرمة، لا يمحيها إخراج الزكاة".

وأردف: "من ينسى إخراج الزكاة يخرجها الآن ولكن الإثم لم يذهب ولكنه يروح بالاستغفار، ميروحش بإخراج الزكاة لأنها واجبة الخروج ولم نفلت منها".

وأكد أن أهمية زكاة الفطر: "شرع الله زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم". 

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الدكتور على جمعة المفتي السابق للجمهورية زكاة الفطر التكافل الإجتماعى