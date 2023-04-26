نسيت إخراج زكاة الفطر فماذا أفعل؟.. علي جمعة يجيب

رد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، على سؤال أحد السيدات المتابعات له، بشأن إخراج زكاة الفطر، عندما سألته إحدى متابعيه قائلة: "أنا امرأة مطلقة ومعي طفل صغير، نسيت إخراج زكاة الفطر.. فماذا أفعل؟".

وقال "جمعة" في مقطع فيديو بثه على حسابه بالفيس بوك: "أخرجيها مع الحُرمة، إذا كان هناك تقصير، أما النسيان المُطلق، فهو مرفوع عن الأمة".

وتابع: "أنا مخرجتش زكاة الفطر أعمل إيه دلوقتي، أخرجها دلوقتي، وأن من لم يخرج زكاة الفطر عليه إثم وحُرمة، لا يمحيها إخراج الزكاة".

وأردف: "من ينسى إخراج الزكاة يخرجها الآن ولكن الإثم لم يذهب ولكنه يروح بالاستغفار، ميروحش بإخراج الزكاة لأنها واجبة الخروج ولم نفلت منها".

وأكد أن أهمية زكاة الفطر: "شرع الله زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم".

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