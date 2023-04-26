بلقيس فتحي تكشف مصير حفلها في السودان

اختتمت الفنانة بلقيس حفلات عيد الفطر بعد إحياء حفلتين بدولتي الكويت وقطر، حيث قدمت في ثالث ليالي العيد حفلاً غنائياً في قاعة البركة في فندق كراون بلازا بمدينة الكويت وخلال الحفل قدمت مجموعة من أغانيها متضمنة عددا من الأغنيات التراثية الكويتية.

وقدمت في رابع ليالي العيد حفلاً بالمركز الوطني للمؤتمرات بالدوحة؛ وذلك وسط تفاعل جماهيري كبير من جمهورها في البلدين.

بلقيس كانت على موعد مع الجمهور السوداني يوم 28 أبريل الجاري في حفل غنائي ونظرا للوضع الراهن في السودان تم تأجيل الحفل لحين إِشغار آخر بجانب أنها تستعد خلال هذه الأيام لطرح أحدث أغنياتها "عرفتوه" التى تعاونت من خلالها مع نفس فريق عمل أغنية "انتهى" وهما المخرج دان حداد والشاعر مشاري إبراهيم والملحن عبد العزيز الويس والموزع الموسيقي على المتروك .

يذكر أن أغنية انتهى حصلت على جوائز عالمية ووصلت نسب مشاهدتها حتى الآن إلى 34 مليون على موقع يوتيوب .

وفي سياق متصل حققت أغنية "دا اللى حصل" نسبة مشاهدة وصلت إلى 13 مليونا، وهى الأغنية التى أطلقتها بلقيس احتفالاً بالفنان طلاح مداح في ليلة صوت الأرض منذ شهرين.