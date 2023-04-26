6 اجتماعات لـ «إعلام النواب» الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، برئاسة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة 5 طلبات إحاطة.

تعقد اجتماعين يوم الأحد لمناقشة طلبي إحاطة، الأول مقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم استغلال وتشغيل سينما ستراند الصيفي بمحافظة الإسكندرية، والثاني مقدم من النائبة سارة النحاس بشأن انخفاض مستوى العروض الفنية المقدمة بدار الأوبرا في مدينة الإسكندرية.

فيما تناقش خلال اجتماعيها يوم الاثنين طلبي إحاطة الأول مقدم من النائب محمد نشأت العمدة بشأن عدم الانتهاء من أعمال تشيد المتحف الأنوني بمحافظة المنيا والذي بدأ العمل به منذ عام 2003 وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه، والثاني مقدم من النائبة سحر سالم بشأن تطوير قصر علي باشا غنيم بمدينة سمنود بمحافظة الغربية.

بينما تناقش خلال اجتماعيها يوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب داليا السعدني بشأن إيجاد حل جذري للوضع المتردي التي وصلت إليه جميع المباني ذات الأهمية التاريخية سواء كانت مسجلة كأثر أو لم يتم تسجليها أو كانت ذات طابع وطراز معماري متميز على غرار ما تملكه وزارة الأوقاف.