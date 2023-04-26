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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الفنانة هبة خيال: سعيدة بتمثيل مصر في مهرجان كان السينمائي

هبة خيال
هبة خيال
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أعربت الممثلة هبة خيال عن سعادتها الكبيرة بمشاركة أول فيلم قصير من بطولتها "الترعة" Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز، هبة خيال، سارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

وخلال الموسم الرمضاني قد شاركت هبة خيال من خلال ثلاثة أعمال رمضانية "تلت التلاتة – المداح – تحت الوصاية"، ونالت إشادة واسعة من الجمهور والنقاد خصوصًا بدورها من خلال مسلسل تلت التلاتة بجانب الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق، وكانت أول مشاركة درامية لها من خلال مسلسل "ونوس" مع النجم الكبير يحيى الفخراني ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال مثل "الزيبق – الأصلي – على الهامش" وفي الأساس هي خريجة فنون مسرحية وقدمت العديد من المسرحيات.

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