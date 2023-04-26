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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر السوداني: ميليشيا الدعم السريع تواصل استهداف البعثات الإغاثية والإنسانية

الهلال الاحمر السوداني
الهلال الاحمر السوداني
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قال أسامة أبوبكر، مسؤول بالهلال الأحمر السوداني، إن هناك صعوبة في الوصول للمستشفيات؛ بسبب الاشتباكات العنيفة، وأن سيارات الإسعاف تواصل تقديم الخدمة للمرضى رغم الأحداث العنيفة.

وأضاف "أبوبكر" في تصريحات مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنه يجب ضمان أمن الطواقم الطبية؛ لمواصلة العمل في أماكن الاشتباكات لتقديم الخدمات للمصابين.

وأوضح المسؤول بالهلال الأحمر السوداني، أن ميليشيا الدعم السريع تواصل استهداف البعثات الإغاثية، من ضمنها منظمة الهلال الأحمر وبعثته، وعدد آخر من البعثات الإغاثية والإنسانية في السودان.

وتابع أنه تم قطع الطريق على البعثات الإنسانية والإغاثية التي كانت تحاول الوصول لعدد من المستشفيات في السودان؛ لإيصال المساعدات الطبية.

وذكر المسؤول بالهلال الأحمر السوداني، أن أعداد المستشفيات التي تخرج عن الخدمة في تزايد مُستمر حتى هذه اللحظة، بينما المستشفيات الأخرى التي تعمل تُعاني نقصًا كبيرًا وحادًا في الإمدادات الطبية ونقصًا في الكوادر الطبية.

وواصل مسؤول الهلال الأحمر السوداني، أن المسافات الشاسعة بين الأقاليم تحدٍ كبير يُواجه عمل بعثة الهلال الأحمر.

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