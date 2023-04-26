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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الأوكراني يصل إلى روما للتفاوض بشأن مزيد من الدعم

رئيس الوزراء الأوكرانى
رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميهال
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وصل رئيس الوزراء الأوكرانى دنيس شميهال، اليوم الأربعاء، إلى روما على رأس وفد، للتفاوض مع السلطات الإيطالية بشأن المزيد من المساعدات لكييف وسط استمرار الأزمة الروسية.

وكتب شميهال - فى منشور عبر تليجرام نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "وصلنا إلى روما للمشاركة في مؤتمر استعادة أوكرانيا.

وسنناقش القضايا العاجلة مع الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع في إيطاليا، وكذلك مع رؤساء غرف البرلمان الإيطالي. ونخطط للتوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي ستسهم في استعادة أوكرانيا".

ووفقا لرئيس الحكومة الأوكرانية، فإن مجلس الوزراء، جنبا إلى جنب مع شركائه الدوليين، يشكلون دعما قويا وثابتا لأوكرانيا في جميع أنحاء العالم مما يجذب الشركات الأجنبية لإعادة بناء الدولة المحاصرة.

رئيس الوزراء الأوكراني روما