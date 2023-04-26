مصرع فتاة سقطت من الطابق السادس بشبرا الخيمة

لقيت فتاة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من شرفة منزلها، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها، كما طلبت استدعاء أسرة الفتاة المتوفاة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في وفاتها من عدمه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من أحد المستشفيات بوصول فتاة جثة هامدة ادعاء السقوط من علو.

وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث القسم، وتبين من الفحص العثور على جثة فتاة تدعي "رباح.م.إ"، 22 عاما، وإصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي، بالإضافة إلى كسور في مناطق متفرقة من الجسم.

كما كشفت التحريات أن الفتاة سقطت من شرفة منزلها الكائنة بالطابق السادس، وجرى نقلها للمستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها المستشفى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.