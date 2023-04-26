الأسر المنتجة تشارك في مهرجان أعياد تحرير سيناء بالعريش.. بالصور

تشارك الأسر المنتجة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، ولمدة يومين، فى مهرجان أعياد تحرير سيناء بشمال سيناء بالعريش؛ فى إطار الاحتفالات بإحياء الذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء .

وقالت أميمة إبراهيم، سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" إن مشاركة الأسر المنتجة بجنوب سيناء في احتفالات أعياد تحرير سيناء بالعريش، جاء بناء على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتأكيدا على مشاركة سيدات المحافظة فى المحافل المحلية والقومية وإبرازا لمشاعر الفرحة والسعادة بمشاركة إخواتنا فى شمال سيناء فرحتهم وبدعوة من الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتنسيق سكرتير عام جمعية الأسر المنتجة بجنوب سيناء .

وأوضحت أميمة أن سيدات الأسر المنتجة بجنوب سيناء تشارك اليوم وغدا الخميس، بجزء من المعروضات المتميزة المرتبطة بالتراث السيناوى للمرأة البدوية السيناوية فى المعرض المقام بمهرجان أعياد تحرير سيناء بالعريش تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإذ نتقدم بالتهنئة لرئيسنا الغالى عبدالفتاح السيسى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجيشنا وشرطتنا وكل مواطن مصرى وتقديم التهنئة لمحافظة شمال سيناء فى هذه المناسبة العظيمة، معربة عن أسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة عيد تحرير سيناء التي تعبر عن الاعتزاز والفخر ببطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض الفيروز، داعية المولى سبحانه أن يسدد على طريق الحق والعدل الخطى وأن يحقق لشعب مصر العظيم ما يرجوه من رفعة وتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

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