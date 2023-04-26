رئيس الاتحاد المصري يكشف تفاصيل إقامة بطولة سباق الهجن بالعريش (فيديو)

قال الشيخ عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن: "نعرف مردود تلك السباقات على أهل القبائل، مردود معنوي ومادي، كما أنه مردود كبير على الدولة لأنهم يعشقون هذا التراث الرائع".

وأضاف "عيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء: "كانت البداية في عام 2022 عندما توجهت إلى محافظ شمال سيناء وقدمت له خطابا بطلب تنظيم البطولة وتحدثت معه عن إقامة مضمار خاص بالبطولة، على أن يكون هذا المضمار من الحديد وتم التنسيق مع محافظ جنوب سيناء".

وتابع، أنه جرى التركيز على السلبيات التي قد تواجه المهرجان في العيد القومي لسيناء، وتم الانتهاء من إقامة السور الحديدي، وتم البدء في توجيه الدعوات لكل الأندية والمحافظات والمهتمين بالمشاركة في البطولة، مشددًا على أنّ حضور السباق طيب للغاية، كما أن السباق أسهم بشكل كبير في الترويج للسياحة.

وأكد: "هذه الرياضة تجري في الدم لأنها رياضة الآباء والأجداد، ونتوجه بجزيل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب اهتمامه، فهو الأب والقائد، الفنادق في العريش أصبحت محجوزة بالكامل، والعمل مستمر ليل نهار حتى تصبح مصر قد الدنيا".