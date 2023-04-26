بالفيديو.. تفاصيل إقامة معرض أثري عن زي الشرطة من فترة المماليك وحتى عصر محمد علي

قال عبد الباسط محمود، مدير متحف الشرطة في القلعة، إن المعرض الأثري المُقام عن الأزياء من عصر المماليك وحتى عصر محمد علي يسمى بـ«تنوع الأزياء وتطورها من العصرر المملوكي والعثماني وأسرة محمد علي»، مشيرًا إلى أنه من الصعب تناول كل تطور الأزياء الحادث في تلك العصور لذلك يتم عرض الأمثلة المتعلقة بتطور زي الشرطة في كل من العصور الثلاثة.

وأضاف "محمود" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن المعرض يضم محاكاة المجلس العالي الذي كان يرأسه محمد علي باشا، كما أنه يشمل نموذجا لجندي من العصر المملوكي وآخر من العصر العثماني، وأيضا جندي من عصر أسرة محمد علي باشا.

وتابع، أن الجندي من العصر المملوكي يرتدي «سديري كحلي على قميص أصفر وبنطلون أبيض وغطاء للرأس وبيادة»، بينما الجندي من العصر العثماني يرتدي «جاكيت أزرق على قميص أصفر وبنطلون أزرق وغطاء للرأس وصندل»، أما الجندي من عصر أسرة محمد علي يرتدي «قميص أزرق مع بنطلون أبيض وغطاء للرأس وبيادة».

وأشار مدير متحف الشرطة في القلعة، إلى أن المتحف لا يضم المعرض الأثري عن الأزياء من عصر المماليك وحتى عصر محمد علي فقط، بل أنه يحتوي على مقتنيات فريدة من نوعها مثل معركة الإسماعيلية، موضحًا أن المعرض نفسه مؤقت وليس المتحف.