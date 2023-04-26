نقل 4 مصابين في حادث بالشرقية لمستشفى الصالحية المركزي

استقبل مستشفى الصالحية الجديدة، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بناحية التل الكبير.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الصالحية الجديدة يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل عند منطقة الصينية بناحية التل الكبير وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.