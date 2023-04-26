2 مايو.. انطلاق منتدى شباب الباحثين بألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة، والذي يحمل عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة"، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. يستضيف المنتدى نخبة من العلماء والباحثين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وذلك خلال يومي 2 و3 مايو 2023.

يتضمن برنامج المنتدى العديد من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات اللغة والأدب والترجمة، ويتناول الموضوع الرئيسي للمنتدى، الاتجاهات الحديثة في هذه المجالات، وكيفية تطبيقها في البحث العلمي والتعليم.

يعد هذا المنتدى فرصة للشباب الباحثين لتوسيع آفاقهم الأكاديمية، وتبادل الخبرات والمعارف مع العلماء والباحثين المختصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة. ويمثل هذا المنتدى أيضا منصة لعرض الأبحاث الجديدة والمبتكرة في هذه المجالات، وتبادل الآراء والأفكار حولها.

وتعكس رعاية محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاهتمام الكبير بالبحث العلمي والتعليم الأكاديمي في الجامعة، ودعم الشباب الباحثين لتحقيق النجاح والتميز في مجالاتهم.

ويمثل هذا المنتدى خطوة مهمة في تعزيز البحث العلمي والتعليم الأكاديمي في مصر، وتوفير منصة للتواصل والتعاون بين العلماء والباحثين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتحفيز الشباب الباحثين على مواصلة العمل العلمي المبتكر والمتطور في هذه المجالات.