برلماني: أزمة السودان محل اهتمام الحوار الوطنى وكل المصريين

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيجتمع غدا لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق جلسات الحوار المقرر لها 3 مايو القبل، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية في خروجه في أفضل صورة، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة على أن إجراء حوار شامل يعبر عن كافة القضايا التي تهم الشعب المصري.



وأضاف "الجندي"، في تصريحات له اليوم، أن أحداث العنف في السودان الشقيق، ستكون محل اهتمام شديد من القائمين والمشاركين في الحوار، نظرا لما تحمله من أبعاد خاصة بالأمن القومي المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تغليب الحوار والحلول السياسية، حفاظا علي أمن واستقرار الدولة الشقيقة، وخوفا من تحولها إلى ساحة للصراع الدولي.



وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يأتي في ظل انشغال الرأي العام المصري الأزمة السودانية، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.



وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن يكون الحوار الوطني ملتقي للتعبير عن كافة وجهات النظر والأفكار والرؤية التي تعبر عن كافة الاتجاهات والإيدولوجيات التي يتضمنها المجتمع المصري، على أن يتم صياغة رؤي توافقية للقضايا التي تشغل المجتمع المصري.

