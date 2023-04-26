كيف نستعيد نظامنا الغذائي الصحي بعد انتهاء فترة العيد؟.. باحثة تجيب

قالت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية بوزارة الزراعة، إنه للدخول في نظام غذائي سليم بعد انتهاء فترة عيد الفطر لا بد من السيطرة على عدة مشكلات، وهم وجود كمية كبيرة من المياه في أجسادنا بسبب كمية الأسماك المملحة التي يتم تناولها خلال فترة العيد، وهذه المياه تعطي شعور بالتعب الزائد والإرهاق والإحساس بالوخم، ورفع ضغط الدم لمرضى الضغط.

وأضافت "منال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أنه يمكن التخلص من كمية المياه بالحرص على ممارسة الرياضة مع شرب المياه ما ينشط الدورة الدموية ويرفع كفاءة الكلى التي تتخلص من المياه الزائدة والأملاح.

وتابعت أنه للتخلص من كمية الأملاح الموجودة في الجسم لابد من تناول أغذية غنية بالبوتاسيوم التي تقلل من تأثير الصوديوم الضار على أجسامنا بتناول الموز والبرتقال والخضروات الورقية والبنجر والتقليل من شرب الشاي والقهوة لأنها تخلص الجسم من كميات مياه وتناولها بشكل زائد تعرض الجسم لحالة جفاف بسبب زيادة كميات المياه التي تخرج من الجسم.

وتابعت، أنه لا بد من عدم تناول أكثر من 3 أكواب من القهوة والشاي معًا يوميًا، موضحة: "لهم تأثير إيجابي على صحتنا ولكن بتناولهم بشكل متوازن بشكل لا إفراط ولا تفريط"، كما أن هناك مشكلة ارتفاع نسبة الدهون بسبب تناول الأكلات الدسمة خلال رمضان والعيد.

وأردفت: "تناول كميات من الكحك والغريبة يعمل على زيادة نسبة السكر في الجسم وتقليل تكسير الدهون وتحول الدهون لدهون ثلاثية وتتحول لكوليسترول ضار، ويمكن السيطرة على ذلك بتناول الخضراوات الغنية بالألياف التي تقلل من الكوليسترول في الجسم وتعطي شعور بالشبع لفترات طويلة، وذلك بتناول السلطة وأي خضراوات خضراء، وإدخال الخضراوات في نظامنا الغذائي".