"تربية رياضية" بنات حلوان تنظم ملتقى الخريجات

تنظم كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة "ملتقى الخريجات" وهو فرصة لجميع خريجات الكلية للقاء زملاء الدفعة والخريجات من السنوات المختلفة، والمشاركة في أنشطة ترويحية وفعاليات اجتماعية ومسابقات رياضية، والاستمتاع ببعض نماذج من قصص نجاح الخريجات من مختلف الدفعات.

يعقد الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة أمل عبدالله عميد الكلية.

ويتيح الملتقى للخريجات التقدم لفرص عمل بملتقى التوظيف (مدارس – جيم – اندية صحية....) وأيضا سيكون فرصة لصقل المواهب والتدريب في المجالات الجديدة، هذا ويتضمن الملتقى أيضا معرضا خيريا لأجمل المنتجات اليدوية للسيدات رائدات الأعمال.

يقام الملتقى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم ٦ مايو ٢٠٢٣، ويمكن للراغبين في التسجيل في الملتقي الدخول على الرابط التالي:

💫رابط التسجيل بالملتقى:

https://forms.gle/E3creNWoRWBJMQdw7