"القوى العاملة": ختام برنامج تدريبي للفتيات على التفصيل والخياطة بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عن انتهاء البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والمتواجدة حالياً بمركز ومدينة البداري، وذلك لعدد 10 فتيات، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة توفير وإتاحة فرص التدريب المهني للشباب والفتيات، وذلك من أجل تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها تلقت تقريرا من علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، أشار فيه إلى أن مثل هذه التدريبات تتم بمتابعة يومية، وتحت إشراف مباشر من المهندسة سحر عبدالمالك مدير التدريب المهني الإدارة والمركز، وإسماعيل محمد مدير مكتب عمل البداري، لتوفير تدريب مهني مناسب لاحتياجات سوق العمل داخل المحافظة ويمكن الشباب من الالتحاق بفرص عمل في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل مصر وخارجها.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمراكز التدريب المهني التابعة، أو من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل في منشآت القطاع الخاص.

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