رابطة العالم الإسلامي تثمن جهود السعودية لحل الأزمة في السودان

ثمَّنتْ رابطة العالم الإسلامي الدورَ الإنسانيَّ والدبلوماسيَّ الكبيرَ الذي تُواصِلُ السعودية الاضطلاعَ به خلال الأزمة في السودان، الذي انعكس في النجاح الاستثنائي لعملية إجلاء رعايا عددٍ من الدول الإسلامية والصديقة، وطواقم الدبلوماسيين والمسئولين والعاملين في المنظمات الدولية.

وتقدَّم الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على هذه المبادرة الإنسانية، ومتابعتهما المباشرة لعملية إجلاء الرعايا العالقين في السودان جراء النزاع المسلح، حتى وصولهم بسلامٍ وأمانٍ إلى المملكة، وتوفير متطلباتهم كافةً تمهيدًا لمغادرتهم إلى أوطانهم.

وثمَّن العيسى عمومَ الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها السعودية لحل الأزمة السودانية، والتواصل مع الأطراف المتنازعة كافةً، للوصول إلى حلٍّ شاملٍ وسلميٍّ، مجدِّدًا الدعوةَ لوقف العمليات العسكرية، وتغليب مصلحة الشعب السوداني العزيز في هذا الظرف العصيب.