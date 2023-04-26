الولايات المتحدة: لا ندعم أيا من أطراف الصراع في السودان

أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلاده لا تدعم أيا من أطراف الصراع في السودان.

وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات نشرها موقع "I24": "بالرغم من عدم وجود أي دبلوماسيين أمريكيين في الأراضي السودانية، فإننا نحترم السودان ونريد العمل معه ودعم شعبه".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ليست مع أي جانب من أطراف الصراع، ولكنها تقف مع الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية".

وعن فرض عقوبات على طرفي الصراع، أوضح المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه "ما زال من المبكر الخوض في الحديث عن هذه الأمور".

وتابع أن بلاده ما زالت تتواصل مع الطرفين، وتؤكد على أهمية وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء البلاد.