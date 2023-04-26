وزير الخارجية الروسي يحذر من تسارع عسكرة الاتحاد الأوروبي

حذر سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من تصاعد النزعة العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي "بمعدل قياسي" وأكثر عدوانية، إلى جانب هدفه المتمثل في احتواء موسكو، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي إنه لا يساوره أي شك في أن "الفارق بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) الآن ضئيل للغاية".

ولفت إلى أنهم وقعوا مؤخرا إعلانا قال إنه ينص بشكل أساسي على أن الناتو المكون من 31 عضوا سيضمن أمن الكتلة السياسية والاقتصادية المؤلفة من 27 دولة، في إشارة على ما يبدو إلى إعلان 19 يناير بين الاتحاد الأوروبي والناتو بشأن "الشراكة الاستراتيجية بينهما"، والذي يصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير من العام الماضي بأنها "أخطر تهديد للأمن الأوروبي -الأطلسي منذ عقود".