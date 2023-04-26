كولونا وبيشت يستقبلان الرعايا الفرنسيين القادمين من السودان

استقبلت وزيرة أوروبا والشئون الخارجية، كاثرين كولونا، والوزير المنتدب المسئول عن الرعايا الفرنسيين المقيمين في الخارج، أوليفييه بيشت، صباح اليوم الأربعاء، في مطار رواسي شارل ديجول 184 مواطنًا فرنسيًا وعائلاتهم، بالإضافة إلى حوالي عشرين من رعايا جنسيات أخرى، بما في ذلك مندوب الاتحاد الأوروبي، العائدين من جيبوتي في إطار عمليات الإجلاء المنفذة من السودان بالتنسيق مع وزارة القوات المسلحة الفرنسية.

يذكر أن هذه الرحلات نظمها مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية.

وحشدت الحكومة الفرنسية مختلف خدمات الدولة للسماح بالفرنسيين الذين تم إجلاؤهم والذين يحتاجون إلى العناية بهم على الفور ومع مرور الوقت على المستوى الإداري والاجتماعي والنفسي.

ولا تزال عمليات الإجلاء التي انطلقت في الخرطوم مستمرة. وأجريت أربع مناوبات جديدة بواسطة سلاح الجو والفضاء الفرنسي بين الخرطوم وجيبوتي ليلة 24 إلى 25 وحتى فجر اليوم 26 أبريل.

منذ بداية العملية، مكنت هذه الرحلات من إجلاء إجمالي 722 شخصًا ، من بينهم 393 فرنسيا أرادوا مغادرة السودان، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين من 41 جنسية أخرى ، ولا سيما الأوروبيين (ألمانيا ، النمسا ، بلجيكا ، الدنمارك ، فنلندا ، اليونان ، المجر ، إيطاليا ، أيرلندا ، آيسلندا ، مولدوفا ، النرويج ، هولندا ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، المملكة المتحدة ، السويد ، سويسرا) ولكن أيضًا من إفريقيا (جنوب إفريقيا ، بوروندي ، إثيوبيا ، كينيا ، ليسوتو ، المغرب ، ناميبيا ، النيجر ، نيجيريا ، أوغندا ، رواندا ، السنغال ، السودان ، توغو ، تشاد) ، ومن أمريكا (الولايات المتحدة ، كندا) ومن آسيا (أستراليا ، الهند ، اليابان ، نيوزيلندا ، الفلبين).

بالإضافة إلى ذلك ، نفذت فرنسا النقل الآمن عبر سلاحها الجوي من الخرطوم إلى وادي صيدنا لعدد كبير من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم جواً من دول أوروبية أخرى.

وأخيراً ، ساعدت الفرقاطة البحرية الفرنسية لورين التي تؤدي مهام اليوم للأمم المتحدة في عملية الإجلاء الجارية في بورتسودان.

ومن أجل تنسيق هذه العملية ، كان مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشئون الخارجية، الذي أنشأ خلية أزمة منذ 15 أبريل ، على اتصال دائم مع مواطني فرنسا في الموقع ومع جميع الرعايا

وتواصل وزارتا أوروبا والشئون الخارجية والقوات المسلحة جهودهما لضمان سلامة مواطنيها.

وتجدد فرنسا مناشدتها لكل الأطراف لوقف الاقتتال نهائيا والعودة إلى الحوار السياسي وعدم الاكتفاء بهدنة الـ72 ساعة فقط.

هذا ولا تزال فرنسا على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين وحلفائها في أفريقيا من أجل إعادة الاستقرار في السودان.