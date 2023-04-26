عطل مفاجئ بمترو الأنفاق محطة حلوان

شهدت حركة مترو الأنفاق حدوث عطل مفاجئ بمحطة مترو حلوان، الأمر الذى أدى إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الأول من محطة عين حلوان فى الاتجاهين، لحين إصلاح العطل بمحطة حلوان.

وشهدت محطة مترو عين حلوان تكدسات كبيرة من قبل المواطنين نتيجة للعطل المفاجئ الذي حدث بمحطة حلوان.

وفي سياق متصل، أعلن احمد عبد الهادى بكير - المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، عن عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدء من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٣، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك .

يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الفريق كامل الوزير معالى وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق، توجيهات بعودة مواعيد قيام آخر القطارات بالمحطات الانتهائية للخط الأول والثانى .

حيث أعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ م ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٥٠ م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٠٠ ص، وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:٣١ ص ، ومن محطة الكيت كات الساعة ١٢:٠٤ ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٠٠ ص، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب (١٣٧٥) رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (٥١٠ رحلة)، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى (٦٠٢ رحلة) ، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات ( ٢٦٣ رحلة ) .

وأضاف متحدث المترو أنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ و تعديل الساعة بتقديمها لمدة ستون دقيقة .

وأوضح أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب و من خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو .

وختاما يتمنى جميع قيادات الشركة والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى خطوط المترو و جميع الشعب المصري العظيم والاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات التى تليق بكم .