اليوم.. الحكم على المتهمين بقتل الطفلة جنى ببولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء حكمها علي المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي ببولاق الدكرور .

وكانت المحكمة قررت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، أحال المتهمين في القضية رقم 1229 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها «مصطفى ف ا ع»، 20 عاما، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، و«محمد ع ح ع م»، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، و«محمود ع أ ع»، 28 سنة، عامل، و«عبد العزيز ف أ ع ح»، 23 سنة، عامل، محبوس.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم 9 سبتمبر 2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة «جنى ع ع ع» – مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول، لارتكاب الواقعة، وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن.

وتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها، إلى أن تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثانى على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالى وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التى تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.



والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجنى عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثانى حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجنى عليها.

