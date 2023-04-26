أمام العدالة.. الحكم على 9 متهمين في ولاية السودان الإرهابية

تشهد ساحات القضاء اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية ، ولعل من أبرز تلك القضايا الحكم على 9 متهمين في ولاية السودان الإرهابية والحكم على المتهمين بقتل الطفلة جنى ببولاق الدكرور.



الجنايات تواصل محاكمة 73 متهم بخلية التجمع

تستكمل محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 73 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية التجمع" .

وجاء في أمر إحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية التجمع" والمقيدة برقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس أنه تمت إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.



الجنايات تنظر محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض ضد الدولة

تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد حماد، المنعقدة ببدر إعادة محاكمة ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في قضية التحريض ضد الدولة .

وأسندت النيابة للمتهم استخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات" ومقاومة السلطات أثناء تأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.



الحكم علي المتهمين بقتل الطفلة جنى ببولاق الدكرور

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم حكمها علي المتهمين بقتل الطفلة جنى بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي ببولاق الدكرور .

وكانت المحكمة قررت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم الأول لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكان المحامي العام الأول، لنيابة شمال الجيزة، أحال المتهمين في القضية رقم 1229 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 4557 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها «مصطفى ف ا ع»، 20 عاما، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، محبوس، و«محمد ع ح ع م»، 16 سنة، حاصل على إعدادية، محبوس، و«محمود ع أ ع»، 28 سنة، عامل، و«عبد العزيز ف أ ع ح»، 23 سنة، عامل، محبوس.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في يوم 9 سبتمبر 2021 بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيزة، المتهمان الأول والثاني قتلا عمدا المجني عليها الطفلة «جنى ع ع ع» – مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها فأعدا رباطا، وحددا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول، لارتكاب الواقعة، وما أن لاقاها حال عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن.

وتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط دون أن تلفظ أنفاسها، إلى أن تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثانى على الفرار من وجه القضاء، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالى وعدم الإبلاغ عن الأخيرين، ودون تقديم المعلومات التى تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.



والمتهمون جميعا، أخفوا جثة المجنى عليها دون إخبار الجهات القضائية، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها، والمتهمان الأول والثانى حازا أداة رباط دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها فى الاعتداء على المجنى عليها.

الحكم على 9 متهمين في ولايةالسودان الإرهابية

تصدر محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم ، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم ، حكمها علي 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولاية السودان الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.



والقضية يحاكم فيها سبعة متهمين حضوريًا ومتهمين اثنين هاربين، مقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.