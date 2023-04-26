ads
الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيلم الترعة ينافس في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي

فيلم الترعة
فيلم الترعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينافس الفيلم المصري القصير الترعة The Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

وعن منافسة الفيلم في مهرجان كان، صرح المخرج جاد شاهين " في بيان صحفي: “ سعيد جدا بمشاركة فيلمي الأول في المسابقة الرسمية لهذا المهرجان العريق وتواجد الأفلام المصرية فيه هذا العام، وفيلم الترعة هو ثاني المشاركات الرسمية للأفلام المصرية في قسم LA CINEF منذ افتتاحه في 1998 وأول المشاركات الرسمية منذ عام 2014".
ويتتبع الفيلم قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمراً غريباً يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم.

ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز وهبه خيال وسارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ومن إخراج جاد شاهين

 

الترعة جاد شاهين مهرجان كان السينمائي The Call Of The Brook