"مؤتمر التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي " بحقوق عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرها السنوي بعنوان “التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي” والذى يعد فرصه تسليط الضوء على هذه التحديات والمناقشة حول السبل اللازمة لمواجهتها. سيتم تناول العديد من المحاور المهمة في هذا المؤتمر، بدءًا من المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، والأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل ، محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود المتيني رئيس الجامعة

محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، محمد صافي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر خلال الفترة من 4 - 5 نوفمبر 2023

وسيتم التركيز أيضًا على أحكام قواعد الملكية في أنشطة الذكاء الاصطناعي والجوانب الاقتصادية ، وسيتم مناقشة آثاره على منظومة العدالة والبعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.

يتطلع الكثير من الباحثين والمختصين إلى هذا المؤتمر والمناقشات الهامة التي سيتم خلالها، حيث سيساهم المؤتمر في توضيح الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وكذلك دور القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من الخبراء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي والقانون، وسيكون هذا المؤتمر فرصة مهمة لتقديم الأبحاث والدراسات الجديدة في هذا المجال، ولتداول الأفكار والخبرات بين المشاركين، وبالتالي تحديد الخطوات اللازمة لتطوير التشريعات القانونية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات المتزايدة للذكاء الاصطناعي.