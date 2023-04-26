رئيس الزمالك يحفز لاعبي الطائرة قبل موقعة نهائي الكأس أمام الأهلي

عقد مرتضي منصور رئيس الزمالك، جلسة مع جهاز ولاعبي فريق كرة الطائرة الأول بالنادي، وذلك في مقر النادي بميت عقبة منذ ساعات قليلة .

وهنأ منصور لاعبي الطائرة بتتويجهم بدرع الدوري في الأيام الماضية على حساب الأهلي، مؤكدا انهم لاعبين رجال وتوجوا باللقب في ظروف صعبة يمر بها النادي .

وحفز منصور اللاعبين قبل موقعة الأهلي بنهائي الكأس غدا الخميس، مطالبهم بحصد الكأس ايضا للجمع بين ثنائية الدوري والكأس .

وأضاف منصور، فريق الطائرة حصد الدوري وأسعد الجماهير، وفريق اليد ننتظر تتويجهم بالبطولات الأفريقية الفترة المقبلة، وفريق السلة لم يقصر واللاعبين قدموا ما عليهم هذا الموسم ولم يوفقوا في حصد الألقاب .

ويقود الجهاز الفني للفريق طائرة الزمالك: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.