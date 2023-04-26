مرتضى منصور ينفى منعه من دخول نادي الزمالك

نفى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، منعه من دخول النادي مساء الثلاثاء، وذلك تنفيذا لقرار عزله من رئاسة النادي.

وقال منصور في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، تواجدت في نادي الزمالك مساء الثلاثاء بشكل طبيعي ولم يتواجد أى فرد أمن داخل النادي لمنعي.

وتابع منصور، النادي يتعرض لشاعات كاذبة هدفها هدم استقرار النادي والفرق الرياضية، وتشتيت فريق الكرة الذى ينافس على المركز الثاني بالدوري على أمل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل .

ويلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة المدرب كارلوس أوسوريو، مع فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويقام لقاء الزمالك وسيراميكا في الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهيري.

ويواجه الزمالك صعوبات كبيرة في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يأتي الفريق الأبيض قبل مواجهة سيراميكا في المركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز، وذلك برصيد 40 نقطة من خوض 24 مباراة.

وخلال 24 مباراة، نجح فريق الزمالك في الفوز بـ11 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 6 مباريات، وسجل لاعبو الفريق 36 هدفا، ودخل مرمى الفريق 24 هدفا.

وكان فريق الزمالك قد توج بدرع الدوري في الموسمين الماضيين، حيث حصد الدوري في الموسم قبل الماضي مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بينما حصد الدوري في الموسم الماضي مع المدرب البرتغالي فيريرا.