اليوم.. وزير الشباب يشهد إطلاق المهرجان الأول لطلاب الجامعات تحت شعار "سيناء أولا"

يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اطلاق المهرجان الرياضى الأول لطلاب الجامعات تحت شعار "سيناء أولا" بالعريش، والذي تنظمه جامعة سيناء بالتعاون وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فى إطار الاحتفال بالذكرى ال41 لتحرير سيناء، بمشاركة 9 جامعات “ جامعة سيناء بفرعيها العريش والقنطرة وجامعة الدلتا وجامعة الإسماعيلية الأهلية وجامعة قناة السويس وجامعة بور سعيد وجامعة الزقازيق وجامعة العريش، إلى جانب مشاركة فريق ممثل من جنود الجيش الثانى الميدانى.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب، مقدماً التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد تخرير سيناء تلك البقعة الغالية علي قلوب المصريين.

ومن جهته، قال محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء إن هذا المهرجان يتزامن مع ذكرى تحرير سيناء وتشرف جامعة سيناء باستضافة هذا المهرجان الأول من نوعه ، ويعد رسالة واضحة أمام العالم ويعكس جهود الدولة المصرية فى استعادة الأمن والأمان واقتلاع جذور الإرهاب من قلب أرض الفيروز، موجهًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على رعايته وحضور المهرجان .

ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والمسابقات الطلابية بين طلاب الجامعات المشاركة والتي تهدف في الأساس إلى احتضان الطلاب وتصحيح الأفكار المغلوطة، فضلا على أن تختتم الفعاليات بختام المهرجان وتكريم الفرق الفائزة، ويُعد تنظيم المهرجان في جامعة سيناء بالعريش رسالة تعكس استقرار الأوضاع واستمرار التنمية.