اليوم.. انتظام سير الدراسة بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عودة انتظام الدراسة اليوم الأربعاء بجميع كليات الجامعة وذلك بعد انتهاء الإجازة الرسمية التي قررتها الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، تعود الحياة إلى جامعة عين شمس.

تعد جامعة عين شمس من أكبر الجامعات في مصر والعالم العربي، حيث تضم العديد من الكليات في مجالات مختلفة، بما في ذلك العلوم والهندسة والطب والزراعة والتجارة والحقوق والإعلام والفنون والتربية والتعليم والآداب والعلوم الإنسانية.

وبعد فترة من الانقطاع بسبب الإجازة الرسمية، تعود الجامعة إلى نشاطها المعتاد، حيث تستقبل الكليات الطلاب الجدد والقدامى، وتبدأ المحاضرات والدروس بالشكل المعتاد. ومع ذلك، فإن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الصحية اللازمة.

ومن المتوقع أن يكون العام الدراسي الجديد في جامعة عين شمس مليئًا بالتحديات والفرص، حيث يتطلع الطلاب إلى الحصول على درجات عالية وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية.

وتستعد الجامعة بشكل جيد لتلبية تلك التحديات، حيث تقدم برامج دراسية متنوعة ومتطورة وتستخدم أحدث التقنيات التعليمية، بما يتيح للطلاب الحصول على التعليم الذي يحتاجونه لتحقيق أحلامهم وتطوير مهاراتهم اللازمة في حياتهم المهنية المستقبلية.