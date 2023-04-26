استقرار سعر الدولار فى بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 ابريل 2023

استقرت أسعار الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، في البنوك الحكومية و التجارية ومكاتب الصرافة ، العاملة في سوق الصرف المصرية ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ، في اول ايام عودة العمل بالبنوك اليوم بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار صباح اليوم في البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء ، و 30.9357 جنيه للبيع .

وسجل أعلى سعر لشراء العملة الخضراء اليوم حوالي 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

و بلغ سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 جنيه للبيع .

كما وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل سعر الدولار صباح اليوم إلى نحو 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

فيما وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 30.7 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الحنيه المصري بداية تعاملات اليوم الاربعاء في بنك الإسكندرية إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد لنحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الاربعاء ، في بنك «إتش إس بى سى» إلى 30.67 للشراء بينما سجل سعر البيع حوالي 30.77 جنيه .