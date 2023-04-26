الولايات المتحدة.. مصرع شخص وإصابة آخر بانفجار في مصفاة للنفط وسط غرب البلاد

أفادت قناة "إن بي سي شيكاغو" الأمريكية، نقلا عن السلطات المحلية، بمصرع شخص واحد وإصابة ثان بانفجار أعقبه حريق في مصفاة للنفط بولاية إلينوي، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في بلدة ليمونت، في مؤسسة مملوكة لشركة سينيكا بتروليوم.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة ويل وفاة شخص بعد الساعة 11 صباحا بقليل في مصفاة سينيكا بتروليوم الواقعة في في ليمونت.

وقال رئيس الحماية من الحرائق في ليمونت، دانيال تاسو، إن شخصا آخر أصيب بجروح طفيفة في الانفجار.

وكانت طواقم الطوارئ المتعددة في موقع الحادث في حوالي الساعة 9:30 صباحا، مما أدى إلى إغلاق طرق في جميع أنحاء المنطقة.

ووصفت سلطات المنطقة الحادث بأنه "حادث خطير"، وطلبت من الناس في المنطقة تجنب التجول.

كما أكدت الشرطة، بأنها كانت تساعد مقاطعة ويل للتحكم في حركة المرور بسبب الحادث الخطير، حيث أغلقت الطريق الشمالي من المنطقة.