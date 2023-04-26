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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يضع أصول الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف هيئة أملاك الدولة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يضع أصول وأموال الدول غير الصديقة في روسيا تحت تصرف الهيئة الفدرالية الروسية لأملاك الدولة، ردا على استيلاء هذه الدول على أصول روسيا لديها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء في المرسوم أن هذه الخطوة نابعة من "الضرورة الملحة للرد على الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة ودول أخرى لمصادرة أو تجميد أصول روسيا أو شركاتها ومواطنيها هناك".

وورد في المرسوم أنه في حال حدوث مثل هذه الأعمال غير الودية، سيتم تكليف الوكالة الفيدرالية لأملاك الدولة بوضع اليد على ممتلكات وأصول مواطني وشركات الدول غير الصديقة في روسيا حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يتم تمويل التكاليف المرتبطة بالإدارة المؤقتة لهذه الأصول من إيراداتها، على ألا ترفع يد هيئة ممتلكات الدولة عنها إلا بقرار من الرئيس الروسي".

بوتين أصول الدول غير الصديقة روسيا هيئة أملاك الدولة