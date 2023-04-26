ناشط أمريكي: بايدن يستعد لسيناريو أفغاني في أوكرانيا

أشار الناشط الحقوقي الأمريكي، أجامو بركة، إلى أن الرئيس جو بايدن، يستعد لـ"سيناريو أفغاني" في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتب على "تويتر": "دعت إدارة بايدن أوكرانيا إلى التخلي عن اتفاقيات مينسك والانتقال إلى استراتيجية عسكرية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ودونباس، لكنها الآن تستعد لسيناريو أفغاني في أوكرانيا".

ورد الناشط الأمريكي على مقال صحيفة "بوليتيكو" بأن واشنطن "حذرت كييف من الطموحات العسكرية المفرطة".

وبحسب المنشور، "تلقى الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، رسالة مماثلة في عام 2021، وحدث هذا قبل وقت قصير من سقوط كابول".

وأعلنت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، عن خطط للاستيلاء على شبه جزيرة القرم.

وشدد الكرملين، مرارا وتكرارا على أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى ردا مناسبا.

وتوعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، برد روسي سريع وصارم وبجميع أنواع الأسلحة في حال شنت كييف هجوما على الأراضي الروسية.