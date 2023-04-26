لافروف: الغرب يستعد لجولة جديدة من الحروب في العالم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الغرب يستعد لجولة جديدة من الحروب في محاولة منه للحفاظ على هيمنته في العالم، مما سيبطئ قيام نظام عالمي جديد، لكن لن يمنعه، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال لافروف في تعليقه على تشكل عالم متعدد الأقطاب في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة: "الاستعدادات جارية لجولة جديدة من الحرب للسيطرة على العالم... أو بالأحرى من الحروب، في محاولة للحفاظ على الهيمنة على العالم".

وأشار إلى أن جهود الغرب لن تؤدي إلا لإبطاء قيام نظام عالمي جديد، لكنها لن تمنع ذلك.

وأضاف: "يتبلور عالم متعدد الأقطاب بشكل موضوعي، ولا أعرف ما الطابع الذي سيأخذه في نهاية المطاف".

واقترح تكوين مجموعة عشرين حديثة تضم قادة العالم متعدد الأقطاب، مؤكدا على ضرورة القضاء على ظاهرة النقص الواضح والعميق في تمثيل بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والغرب أخذا يتحدثان عن حرب عالمية ثالثة عندما كانت روسيا صامتة، وأضاف: "آمل أن يبقى من يطلق هذه التصريحات بكامل قواه العقلية، ويتحلى بالمسؤولية".