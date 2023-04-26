البابا تواضروس يلتقي كهنة وخدام كنيسة "الملاك" بكفر الدوار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الثلاثاء في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مجموعة كبيرة من خدام وخادمات قطاعات الخدمة في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة كفر الدوار، إيبارشية البحيرة، مع الآباء كهنة الكنيسة وكذلك الذين تخرجوا من خدمة الكنيسة ويخدمون حاليًا في مناطق عدة. وذلك احتفاءًا بالقمص رويس عزيز والذي يخدم الكنيسة منذ عام ١٩٧٥.

تضمن اللقاء جلسة روحية لقداسة البابا معهم تحدث خلالها عن القيامة ومعناها، كما كانت هناك فرصة للإجابة على العديد من التساؤلات.

وزار الآباء والخدام عقب اللقاء المكتبة البابوية المركزية.