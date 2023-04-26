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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مجلس النواب المغربي يلتقي نظيره الدومينيكاني

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي
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التقى رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي، بالرباط يوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان ألفريدو باتشيكو أوسوريا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني.
وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تجمع البلدين، ودراسة سبل تعزيزها لتشمل مجالات متعددة، إضافة إلى التشاور حول التنسيق البرلماني بين مجلسي النواب في البلدين، وتبادل الزيارات، والعمل على تقوية وتعزيز الشراكات، وتقاسم الخبرات والتجارب.

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