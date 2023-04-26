رئيس مجلس النواب المغربي يلتقي نظيره الدومينيكاني

التقى رئيس مجلس النواب المغربي راشد الطالبي العلمي، بالرباط يوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب بجمهورية الدومينيكان ألفريدو باتشيكو أوسوريا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تجمع البلدين، ودراسة سبل تعزيزها لتشمل مجالات متعددة، إضافة إلى التشاور حول التنسيق البرلماني بين مجلسي النواب في البلدين، وتبادل الزيارات، والعمل على تقوية وتعزيز الشراكات، وتقاسم الخبرات والتجارب.