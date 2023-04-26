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الأربعاء 26 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة بلغت 0.17% ما يعادل 1.09 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 655.65 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226،200 سهم، بقيمة إجمالية 423،655.62 دولارًا، نفّذت من خلال 110 صفقات.

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع