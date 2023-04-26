أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة بلغت 0.17% ما يعادل 1.09 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 655.65 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226،200 سهم، بقيمة إجمالية 423،655.62 دولارًا، نفّذت من خلال 110 صفقات.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع
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أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة بلغت 0.17% ما يعادل 1.09 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 655.65 نقطة.
أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة بلغت 0.17% ما يعادل 1.09 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 655.65 نقطة.