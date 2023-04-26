البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على ارتفاع، بنسبة بلغت 0.17% ما يعادل 1.09 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 655.65 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 226،200 سهم، بقيمة إجمالية 423،655.62 دولارًا، نفّذت من خلال 110 صفقات.