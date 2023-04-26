بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية يوم الثلاثاء، على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.04%، عند 10.499،26 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03% ليستقر عند 844،28 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.2% بمجموع 787،89 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.02% بمجموع 8.707،02 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 32 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 545 مليار درهم مغربي.