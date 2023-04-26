اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين في الأغوار وأريحا بالضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، من بينهم طفلان، على الحواجز العسكرية المؤدية لأريحا، التي يواصل الاحتلال حصارها لليوم الثالث على التوالي.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل، في أحياء البلدة القديمة، واعتدت على الفلسطينيين.
بوابة العرب
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل خمسة فلسطينيين في الأغوار وأريحا
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين في الأغوار وأريحا بالضفة الغربية.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين في الأغوار وأريحا بالضفة الغربية.