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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس أركان الدفاع الألماني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي أمس الثلاثاء، رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير، الذي يزور الأردن حاليًا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

رئيس هيئة الأركان الأردني رئيس أركان الدفاع الألماني بحث آخر التطورات