رئيس هيئة الأركان الأردني يلتقي رئيس أركان الدفاع الألماني

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي أمس الثلاثاء، رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير، الذي يزور الأردن حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.