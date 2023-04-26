تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. الأهلي يحسم صفقة على زين

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع علي زين نجم منتخب اليد المحترف في صفوف نادي دينامو بوخارست الروماني، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في بطولتي السوبر الأفريقي والأندية أبطال الكؤوس، خلال شهر مايو المقبل.

وحسم الأهلي صفقة “زين” بعد الحصول على موافقه النادي الروماني على العرض المالي للأهلي.

ويستضيف الأهلي بطولتي السوبر الإفريقي يومي 6 و7 مايو على صالة النادي بالجزيرة، وكأس الكؤوس خلال الفترة من 9 إلى 18 في الشهر نفسه.

وكانت “البوابة نيوز” انفردت بخبر توصل الأهلي للاتفاق مع علي زين ونادي دينامو بوخارست الروماني لضم نجم منتخب اليد.

وكشف مصدر داخل النادي داخل الأهلي، أن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية ومن المقرر أن يتم حسم الموقف النهائي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر أن خروج فريق دينامو بوخارست من منافسات كأس رومانيا يعزز من فرص انضمام على زين للأهلي خاصة أن الفريق الروماني توج رسميًا بلقب الدوري قبل نهايته بـ4 أسابيع.

وشدد المصدر أن على زين وافق على الانضمام للأهلي والمشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس.

يذكر أن علي زين انضم لصفوف دينامو بوخارست الروماني مطلع الموسم الجاري، بعد أن قضى الموسم الماضي ضمن صفوف برشلونة وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.