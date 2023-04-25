تطوير شبكات نقل الكهرباء بشمال سيناء ومحطة محولات شرق بورسعيد

كشفت المهندسه صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ،عن جانب من اعمال الشركة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بشمال سيناء ، واكدت انه تم وضع الجهد لعدد 4 محولات بمحطة محولات المساعيد جهد 220/66/22 ك.ف و 2 محول بمحطة محولات اسمنت العريش ) 2 ) ) ملك الغير ( جهد 66/11 ك.ف و لعدد 3 محول بمحطة محولات شرق بورسعيد ) ملك الغير ( جهد 66/22 ك.ف ولعدد 3 محول بمحطة محولات الشيخ زويد جهد 66/22 ك.ف

واوضحت مشالى في بيان اليوم حول الخطوط الهوائية جهد 66 ك . ف ، انه تم تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وسلك الأرضى ذو الألياف الضوئية OPGW لزوم إعادة تأهيل وتعديل جزء من مسار الخط الكهربائى القائم المساعيد / الشيخ زويد شمال 66 ك.ف ، و تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات لزوم فتح الخط الكهربائى بالوظة / رمانه جهد 66 ك.ف ) دخول / خروج ( على محطة محولات شرق بورسعيد الجديدة جهد 66/22 ك.ف ) ملك الغير ، وجاري تنفيذ محطة محولات المنطقة الصناعية شرق بورسعيد ملك الغير22/66/220 ك .ف محافظة شمال سيناء

وحول اعمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتطوير شبكات نقل الكهرباء بجنوب سيناء أوضحت انه تم تنفيذ عدد 2 دائرة كابلات جهد 220 ك.ف قطاع 1 × 1600 مم2 لربط محطتى محولالت شرم الشيخ جهد 220 ك .ف & توليد شرم الشيخ جهد 220 ك.ف.

واشارت مشالى الى توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 220 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 500م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح جهد ف.ك 220

واضافت : تم تنفيذ 2 دائرة كابلات جهد 66 ك0ف قطاع 1 × 800 مم2 لربط محطتى محولات شرم الشيخ جهد 66 ك.ف & توليد شرم الشيخ 66 ك.ف مشيرة الى توريد وتركيب كابلات أرضية جهد 66 ك.ف كاملة بملحقاتها لربط الكابلات القائمة لمشروع ربط محطة توليد شرم الشيخ بمحطة السكاكين بطول 400 م والدخول علي المبني الجديد ل GIS بدال من الربط المؤقت علي نهايات AIS بنظام تسليم المفتاح