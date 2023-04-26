سلة الأهلي تواجه فيروفيارو الموزمبيقي في بطولة أفريقيا "bal"

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مشواره في بطولة افريقيا لكرة السلة التي تستضيفها مصر مواجهة فيروفيارو الموزمبيقي مساء اليوم الأربعاء على صالة الدكتور حسن مصطفى.

ويسعى الأهلي لبداية قوية وتحقيق الفوز في اللقاء الذي يقام عند الساعه السادسة بتوقيت القاهرة.

وخاض فريق سلة الأهلي مرانه الأساسي استعدادا لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة Bal.

وشهد المران تنفيذ بعض من الخطط التي سيعتمد عليها الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق أمام منافسه فريق فيروفيارو .

ويشارك النادي الأهلي، ممثلاً عن كرة السلة المصرية في مجموعة النيل التي تقام مبارياتها على حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة في الفترة من السادس والعشرين من أبريل إلى السادس من مايو، المقبل.

قائمة الأهلي

وأعلن أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي تخوض منافسات بطولة إفريقيا للسلة «bal» المقرر إقامتها من 26 أبريل الجاري إلى 6 مايو المقبل، التى تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى.

وضمت القائمة 13 لاعبًا هم: درامان كمارا، مايكل تومسون، إيهاب أمين، مؤمن طارق خيري، كوري ويبيستير، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، سيف سمير، مروان سرحان، نوني أوموت، عمر طارق، أحمد إسماعيل.

مواعيد مباريات فريق سلة الأهلي:

الأربعاء 26 أبريل - 6:00 مساءً - الأهلي - CFV بيرا (موزمبيق).

السبت 29 أبريل - 7:30 مساءً - الأهلي - سيتي اويلرز (أوغندا).

الثلاثاء 2 مايو - 8:30 مساءً - الأهلي - كيب تاون تايجرز (جنوب إفريقيا).

الجمعة 5 مايو - 7:30 مساء - الأهلي - بترو أتليتيكو (أنجولا).

السبت 6 مايو - 7:30 مساءً - الأهلي - سلاك (غينيا).

ومن جانبه أكد اوجستي بوش مدرب سلة الأهلي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، على احترام جميع المنافسات وبينهم بترو دي لواندا المنافس القوي وأحد المرشحين للتتويج باللقب.

حصد اللقب الأول من نسخة بطولة الدوري الإفريقي فريق السلة بنادي الزمالك في العام 2021، بينما حامل اللقب هو نادي المنستيري التونسي والذي توج العام الماضي.

