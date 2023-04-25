اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء

هنأ اتحاد شباب المصريين بالخارج الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بالذكري الواحد واربعون لتحرير سيناء الحبيبة.



وقال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ان ذكري تحرير سيناء تحل وسط انجازات كبيرة شهدتها سيناء ومنها القضاء علي الإرهاب بيد القوات المسلحة والشرطة الباسلة الذين خاضوا معارك العزة والكرامة خلال السنوات الماضية حتي عاد الأمن والهدوء والطمأنينة لأهل شمال وجنوب ووسط سيناء،

واشار الى ان معركة السادس من أكتوبر المجيدة كانت سبب في استعادة أرض سيناء بالكامل بعد مفاوضات خاضها ابناء مصر المخلصين موضحا أن حرب السنوات الاخيرة ستفتح الباب لكي نستفيد من ارضنا المحرره التي دفع فيها الغالي والنفيس فبعد المشروعات الكبيرة التي تمت في عهد الرئيس السيسي من حفر انفاق لتوصيل الوادي القديم بسيناء والمشروعات الزراعية والصناعة فآننا نشعر بالطمانينة علي سيناء ومستقبلها.

وأضاف حسين إن اتحاد شباب المصريين في الخارج سيعمل على توفير السبل للمصريين في الخارج لضخ استثمارات في سيناء، سواء مشروعات زراعية أو في مجال التعدين أو في المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية بشرق قناة السويس.



وقال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب ونائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج ان التهنئة التي يقدمها الاتحاد تحمل في طياتها فخر وفرحة كبيرة بما تم من انجازات كبيرة اعادت الحياة لسيناء في عهد الرئيس السيسي الذي خاض جيشنا العظيم و شرطتنا الباسلة في عهده حرب قوية مخلصة اقتلعت الإرهاب و اذنابه من أرض الفيروز و بسطت سطوة قواتنا المسلحة علي كل شبر من أرض سيناء ووفرت المناخ الأمن للمواطنين للعمل و لشبابنا للبناء والاستقرار بما يجعل من سيناء قوة اقتصادية لصالح الوطن والمواطن .

من جانبه اكد المحاسب شريف النسيرى عضو مجلس ادارة اتحاد شباب المصريين بالخارج انه في ذكري تحرير سيناء الحبيبة ارض التجلي وأرض الفيروز التي خاض عليها ابناء مصر اشرف المعارك وروت دماءهم الطاهرة ارضها آن لنا ان نطمئن ونسعد بأننا استعدنا كامل ارضنا ونحن مرفوعي الرأس لنكمل مع قواتنا المسلحة بعد معركة التحرير مسيرة التعمير بمشروعات ضخمة ومنطقة اقتصادية واعده شرق قناة السويس وميناء بحري تجاري يفتح افاق من فرص العمل والتجارة وتصدير المنتجات من. سيناء للخارج،

وقال النسيري ان السنوات الماضية التي شهدت طفرة في التعمير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جنبنا إلي جنب مع معركة التطهير من الأرهاب تؤكد ان هناك يد تحمي حمالة السلاح ويد تعمر وتطور لكي تنال سيناء الحبيبة مكانتها ومواقعها الهام يجعلها مصدر مهم لجعل مصر قوة اقتصادية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم